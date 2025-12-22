Движение поездов на Горьковском направлении восстановлено после ЧП с электричкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов на участке Электрогорск – Павловский Посад Горьковского направления восстановлено в штатном режиме после ЧП с электричкой. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В настоящий момент принимаются все необходимые меры для введения в график пригородных поездов.

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) уточнили, что инцидент внес изменения в расписание поездов. При этом интервал в движении составов на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) удалось сохранить.

"Информация о возгорании состава не соответствует действительности. Пассажирам ничего не угрожало. Задымление было оперативно устранено", – приводит текст сообщения РИА Новости.

Инцидент произошел на станции Электрогорск утром 22 декабря. В результате короткого замыкания на крышу вагона упал контактный провод, который привел к нагреву и искрению крышевого оборудования. После эвакуации пассажиров поезд отогнали на соседние пути.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Планируется оценить исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также требований пожарной безопасности.