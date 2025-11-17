Склад загорелся на площади 800 "квадратов" в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Москва М125"

Склад загорелся в подмосковных Мытищах на улице Красина, заявили ТАСС в областном главке МЧС России.

На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они уже приступили к тушению огня.

"Происходит возгорание горюче-смазочных материалов внутри складского помещения <...>. По предварительной информации, пострадавших нет", – добавили в пресс-службе МЧС.

Ранее пожар вспыхнул в строящемся здании кафе в Видном. Пламя охватывало 30 квадратных метров. После ликвидации возгорания были обнаружены тела мужчины и женщины.

Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность электропроводки. По факту случившегося началась проверка, также следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.