Пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске, начавшийся после падения фрагментов украинских БПЛА, ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

В результате пожара никто из местных жителей не пострадал. Отмечается, что всего в ликвидации последствий атаки дронов на город задействованы 172 специалиста и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений, в том числе 76 сотрудников МЧС.

Новороссийск подвергся массированной атаке украинских БПЛА в ночь на пятницу, 14 ноября. В результате была повреждена нефтебаза "Шесхарис" и береговые сооружения.

Также при атаке пострадали три человека из экипажа одного из гражданских судов в порту Новороссийска. Они были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того, обломки дронов упали на несколько многоквартирных жилых домов города. В результате пострадал один мужчина.