02:51

Нефтебаза на комплексе "Шесхарис" в Новороссийске повреждена в результате атаки БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

Нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске повреждена в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Также повреждения получили береговые сооружения. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб.

В оперштабе подчеркнули, что отражение атаки БПЛА продолжается.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дежурные силы ПВО сбили 7 украинских дронов в небе над городом. Согласно предварительным данным, объекты инфраструктуры не повреждены, никто из местных жителей не пострадал.

