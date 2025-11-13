Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 34 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в четверг, 13 ноября. Согласно данным оборонного ведомства, 9 дронов было сбито над Белгородской областью, 4 – над территорией Крыма, по 3 БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Ростовской областей, 1 – в небе над Курской областью и 14 – над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали 14 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами за два часа.

В частности, 2 дрона были уничтожены над Курской областью, 1 – над территорией Крыма, и еще 11 беспилотников были перехвачены над акваторией Черного моря.