Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:33

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 7 украинских БПЛА в небе над Севастополем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских БПЛА в небе над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, объекты инфраструктуры не повреждены, информация о пострадавших местных жителях не поступала.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 34 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря за три часа.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в четверг, 13 ноября. Ударам беспилотников подверглись Белгородская область, Крым, Воронежская и Ростовская области, а также Курская область.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика