Силы ПВО ликвидировали 7 украинских БПЛА в небе над Севастополем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских БПЛА в небе над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, объекты инфраструктуры не повреждены, информация о пострадавших местных жителях не поступала.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 34 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря за три часа.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в четверг, 13 ноября. Ударам беспилотников подверглись Белгородская область, Крым, Воронежская и Ростовская области, а также Курская область.