13 ноября, 08:47

Происшествия

Силы ПВО нейтрализовали 130 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 130 вражеских дронов, направлявшихся в разные регионы страны, в течение минувшей ночи. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает RT.

Как уточнили в ведомстве, один из беспилотников был замечен и перехвачен в воздушном пространстве Московского региона.

Остальные – в Курской, Белгородской и Воронежской областях, над акваторией Черного моря, в Крыму и Краснодарском крае, в Орловской, Тамбовской, Ростовской, Брянской и Тульской областях.

В результате ликвидации БПЛА в Орловской области фрагменты некоторых упали на территорию жилых районов, приведя к повреждению автомобилей, остекления балконов домов и частных строений. При этом никто из жителей не пострадал.

Ранее атака беспилотных летательных аппаратов пришлась на Саратов. В результате инцидента одна жительница получила травмы. Кроме того, в нескольких домах Заводского района города были выбиты окна.

