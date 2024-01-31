Пешеходный мост на вокзале Кутузовская обеспечит быструю пересадку с МЦД на метро

У пассажиров московского городского вокзала Кутузовская появится удобный вариант пересадки на метро. Там возводят пешеходную галерею, которая свяжет станции МЦК и МЦД-4 с Филевской линией подземки.

Специалисты работают в сложных условиях: вокруг плотная городская застройка. Кроме того, им приходится учитывать график движения поездов.

Новая галерея откроется уже летом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.