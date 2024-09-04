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04 сентября, 21:00

Город

В этом году День города в столице пройдет без фейерверков

В этом году День города в столице пройдет без фейерверков

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В этом году День города в столице пройдет без фейерверков, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Столице исполняется 877 лет.

На Тверской площади гостей ждут на фестивале "Московское чаепитие", там можно попробовать всевозможные вариации ледяного чая, а также познакомиться с чайной культурой на лекциях и мастер-классах. Также более чем на 600 площадках города продолжается фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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