Музейные сертификаты для старшего поколения введут в Петербурге в марте

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В Санкт-Петербурге в марте для старшего поколения введут электронные сертификаты на посещение музеев. Инициативу утвердило Законодательное собрание города, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Петербурга.

В рамках программы "Серебряный возраст" каждый год из городского бюджета будет выделяться по 1 500 рублей для жителей, оформивших "Единую карту петербуржца" (ЕКП). На осуществление проекта заложено свыше 1,7 миллиарда рублей из бюджета города на 2025–2027 годы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что цель инициативы – стимулировать активность людей старшего поколения (от 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Проект будет действовать до 1 января 2028 года. Однако индексация ежегодной выплаты не предусмотрена.

Благодаря сертификату можно будет посетить 25 региональных музеев и 10 федеральных, включая Эрмитаж, Русский музей и Российский этнографический музей.

До марта текущего года жители Санкт-Петербурга пожилого возраста, имеющие ЕКП, могут посещать музеи за 1 рубль. Затем, начиная с 1 марта, на карту начислятся 1 500 рублей. В личном кабинете владельца карты "Серебряный возраст" появится сертификат на указанную сумму.

Между тем акция "Ночь музеев" пройдет по всей России 17 мая. Все приуроченные к ней мероприятия будут посвящены теме "Герои". При этом у каждого музея они будут свои.

Министр культуры Ольга Любимова, говоря о проведении акции в 2025 году, заявила, что тема героев, в том числе тех, кто сражался за свободу и независимость страны в годы Великой Отечественной войны, найдет отклик у музейного сообщества из разных уголков России.