Акция "Ночь музеев" пройдет в России 17 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году акция "Ночь музеев" пройдет по всей России 17 мая, сообщила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры Елена Харламова. Ее слова приводит ТАСС.

Все приуроченные к этой акции мероприятия будут посвящены теме "Герои". При этом у каждого музея они будут свои, подчеркнула Харламова.

"У кого-то – это герои Великой Отечественной войны, у кого-то – это герои-сотрудники, у других – герои-гении места, с которым связан музей. Эта тема совершенно широкая и дает разные возможности для творчества", – пояснила она.

Данная акция проводится ежегодно и является всероссийской. Она приурочена к празднованию Международного дня музеев.

Ранее министр культуры Ольга Любимова, говоря о проведении акции в 2025 году, заявила, что тема героев, в том числе тех, кто сражался за свободу и независимость страны в годы Великой Отечественной войны, найдет отклик у музейного сообщества из разных уголков России.

Она также напомнила, что у каждого региона есть собственные герои и памятные страницы истории.

