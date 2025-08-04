Тренинги по развитию личного бренда и открытию бизнеса пройдут в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Жители Москвы в августе могут посетить тренинги по развитию личного бренда и открытию бизнеса. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрея Тарасова.

Центры "Моя карьера" и "Моя работа" научат создавать портфолио, находить уникальные бизнес-идеи, а также защищать интеллектуальную собственность.

"Сегодня специалист может сменить профессию несколько раз за жизнь, и гибкие навыки становятся очень важным фактором, повышающим конкурентоспособность и ценность соискателя. Особенно это актуально для молодых специалистов – на тренингах службы занятости они могут развить ключевые компетенции и укрепить свои позиции при трудоустройстве", – пояснил Тарасов.

По его словам, для москвичей подготовили насыщенную программу. Например, тренинги пройдут в открытом университете развития навыков современного человека центра "Моя карьера".

Серия мероприятий для предпринимателей и самозанятых пройдет 5 августа. На очном тренинге "Визуальный образ предпринимателя" участники познакомятся с принципами создания профессионального образа. После состоится занятие "Авторское право. Основы", а завершит день вебинар "Портфолио для эксперта: наполнение и продвижение".

Также для участников проведут:



тренинг "Лидерство по-суворовски, или Гибкий подход в управлении" 6 августа, на нем москвичам расскажут, как можно применять принципы полководца Александра Суворова в бизнесе;

7 августа слушатели на тренинге "Личный бренд на основе ценностей эксперта" узнают, как с помощью ведущих архетипов можно создать уникальный личный бренд и выстроить стратегию продвижения;

11 августа запланирован вебинар "Личный бренд эксперта в социальных сетях. Разбор личных профилей "ВК";

15 августа горожан приглашают на вебинар "Продвижение в "Телеграме", где участники изучат возможности мессенджера для бизнес-коммуникации;

19 августа состоится очный тренинг "ИП или самозанятость".

Завершающим мероприятием программы станет вебинар "Основы самозанятости" 20 августа. На встрече участники получат полную информацию о специальном налоговом режиме "Налог на профессиональный доход".

В свою очередь, флагманский центр "Моя работа" на Шаболовке приглашает на бесплатные тренинги. На летней программе обучения клуба "Я – предприниматель" будут проходить очные и онлайн-мероприятия, а также открытые клубные встречи.

Согласно программе, 6 августа состоится вебинар "Финансовая стратегия" о бухгалтерском учете и управлении рисками. А 7 августа – бизнес-игра "Заколдованный лес" для преодоления психологических барьеров в бизнесе. Кроме того, 12 августа проведут вебинар "Управление персоналом" о методах подбора и оценки сотрудников.

С 19 по 21 августа состоится мини-курс по работе с платформой для продвижения бизнеса TenChat. Участники научатся создавать контент и продвигать его, а также узнают о монетизации и деловых возможностях.

Открытая встреча клуба "Я – предприниматель" состоится 22 августа. Каждые понедельник и среду будут проходить интенсивные тренинги "Бизнес-план самозанятого за один день". По понедельникам и четвергам москвичей приглашают пройти авторский тест центра "Узнай, какой ты предприниматель" и получить консультацию карьерного эксперта.

Также в списке:



5 августа – вебинар "Самозанятость в России: современные тенденции и перспективы развития – 2025–2026";

8, 15, 22 и 28 августа – групповые консультации по организации собственного дела;

5 и 19 августа – тренинг "Бизнес-идея: как найти и выбрать?".

Завершит месячную программу онлайн-вебинар "Я – самозанятый: сфера финансовых и юридических услуг". Он состоится 25 августа при поддержке "Малого бизнеса Москвы". Флагманский центр "Моя работа" на улице Куусинена приглашает горожан на семинар-тренинг "Хочу, могу, надо: мой выбор профессии" 22 августа.

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