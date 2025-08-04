Сергей Собянин сообщил о росте объема поддержанного экспорта из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем поддержанного экспорта из Москвы по итогам первого полугодия 2025 года вырос до 11,6 миллиарда рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, данный показатель увеличился более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Московский экспортный центр (МЭЦ) предлагает множество инструментов для продвижения наших товаров и услуг за рубежом", – отметил Собянин, добавив, что с помощью города предприниматели поставили продукцию в 30 дружественных стран.

Лидерами по росту экспорта московской продукции стали ОАЭ, Китай и Республика Белоруссия. Предприниматели экспортируют решения в сфере IT, продукцию пищевой промышленности, высокотехнологичные товары и многое другое. Например, производитель парфюмерии и косметики при содействии МЭЦ вышел на одну из крупнейших международных электронных торговых площадок. Сейчас компания планирует поставлять продукцию в Китай.

"Московский разработчик и производитель комплектующих для поршневых компрессоров после акселерационной программы "Экспортер 2.0" заключил контракт на поставку своих изделий в Республику Беларусь", – пояснил Собянин.

Вместе с тем фирма по производству медицинского оборудования получила грантовую поддержку города после заключения контракта на поставку эксимерных лазеров для коррекции зрения в КНР. А разработчик систем видеоконференцсвязи поставил программное обеспечение в Индию и ЮАР.

"Приобретая продукцию из Москвы, жители зарубежных стран смогут лучше узнать наш город, наши традиции и вкусы, а также ознакомиться с уровнем технологий и убедиться в качестве товаров и услуг. Приятно делиться тем, чем по-настоящему гордишься", – заключил мэр.

Как ранее рассказал Собянин, Москва помогает продвигать бренды и делать их более узнаваемыми за границей. В прошлом году экспорт креативных индустрий в рамках программы МЭЦ увеличился в 15 раз и составил 1,2 миллиарда рублей. Ключевым инструментом продвижения является участие в международных выставках. Также значительный вклад в продвижение предпринимателей вносят проекты "Зима в Москве" и "Лето в Москве".