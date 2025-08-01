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01 августа, 13:15

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"Ведомости": порядка 170 компаний могут переехать из Москвы в регионы

Порядка 170 компаний могут переехать из Москвы в регионы – СМИ

Фото: depositphotos/puhhha

Около 170 госкорпораций и компаний с госучастием могут переехать из Москвы в регионы. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Критерии для организаций сформировало правительство России. По данным одного из источников, кабмин также рассматривает расширение списка за счет включения в него дочерних компаний.

Таким образом, в первую очередь будут переезжать организации, где работают не более 2 тысяч человек. При этом для части компаний предложат альтернативный вариант, предусматривающий перенос в регионы только некоторых функций организации.

Уточняется, что работа над перечнем ведется Минэкономразвития.

Владимир Путин ранее поручил к 1 октября представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний в регионы. Необходимо "обратить особое внимание на субъекты РФ, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах".

Кроме того, Путин поручил создать в вузах и колледжах регионов "Центры новых возможностей". Данным вопросом займется кабмин РФ совместно с АНО "Россия – страна возможностей" и руководством регионов. Доклад о работе должен быть представлен до 1 декабря 2025 и 2026 года.

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