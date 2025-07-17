Путин поручил создать в вузах и колледжах регионов "Центры новых возможностей"

Фото: kremlin.ru

"Центры новых возможностей" будут созданы в университетах и колледжах российских регионов в 2025–2026 годах, в том числе на базе центров компетенций. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.



Данным вопросом займется кабмин РФ совместно с АНО "Россия – страна возможностей" и руководством регионов. Доклад о работе должен быть представлен российскому лидеру до 1 декабря 2025 и 2026 года.

Помимо этого, глава государства поручил реализовать программу, которая позволила бы выявлять и поддерживать талантливых студентов колледжей. Речь идет о тех, кто обучается по направлениям, обеспечивающим технологическую независимость и лидерство РФ.

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и образовательным фондом "Талант и успех" обеспечить реализацию проекта", – говорится в документе.

Доклад о работе над данным вопросом необходимо будет представить президенту до 1 октября 2025 года и до 1 июня 2026 года.

Ранее Путин потребовал сформировать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Она будет устанавливать меры для формирования единого воспитательного пространства.

Кроме того, указом президента РФ утвержден состав комиссии, которую возглавит первый заместитель руководителя администрации российского лидера Сергей Кириенко. Также членами межведомственной группы станут вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и помощник президента РФ Владимир Мединский.

