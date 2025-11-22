Трамп заявил, что план урегулирования не является окончательным предложением Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенный Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса не является окончательным. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, является ли американское предложение "окончательным" для Киева, Трамп четко ответил: "Нет".

"Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно. Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом", – заявил он.

Журналисты также поинтересовались, какая реакция будет у США, если украинский лидер Владимир Зеленский не примет предложенный план.

"Тогда он может продолжать биться изо всех сил", – сказал Трамп.

Белый дом подтвердил разработку мирного плана по Украине 20 ноября. В документе уточнялось, что Украина должна отказаться от НАТО, а также прописывались введение ограничений на численность ее вооруженных сил и рассмотрение вопроса о снятии санкций с России.

Позднее Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что план может стать основой будущего урегулирования.

В связи с этим на 24 ноября в Анголе был назначен экстренный саммит Евросоюза (ЕС). По данным СМИ, европейские лидеры потребовали пересмотреть 4 пункта мирного плана США. Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине 23 ноября в Женеве.