27 ноября, 18:19

Политика

Офис Зеленского сообщил, что США и Украина продолжат переговоры в конце недели

Фото: TASS/AP/Evgeniy Maloletka

Украинская и американская делегации продолжат переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые были начаты в Женеве, в конце текущей недели. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ермак подчеркнул, что важно не терять производительность и работать быстро. По его словам, ключевой целью является скорейшее достижение прочного и достойного мира для Киева.

"Спасибо американской команде за работу без пауз. Мир должен быть общим достижением", – отметил он.

Американский план по урегулированию украинского конфликта был представлен 20 ноября. Изначально в нем было 28 пунктов, но после консультаций с Украиной это число сократили до 22.

Позже американский лидер Дональд Трамп поручил американской делегации встретиться с Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования мирного соглашения. Российский лидер уточнил, что РФ уже ознакомилась с планом.

Путин также допустил, что перечень пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей. По его словам, американская делегация приедет в Москву уже в первой половине следующей недели.

