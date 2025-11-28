Песков: коррупционный скандал в Киеве показывает глубочайший кризис

Фото: kremlin.ru

В Киеве происходят события, которые показывают глубочайший политический кризис, спровоцированный коррупционными скандалами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет. Последствия могут быть самыми разными", – отметил он.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, коррупция в Киеве была и существует вокруг денег, которые Европа и США предоставляли на конфликт.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 28 ноября объявило о проведении обысков в доме Ермака. Как утверждали СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике. Ермак подтвердил информацию о проведении обысков.

Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский объявил об отставке Ермака. Он также заявил о грядущей перезагрузке в офисе президента.

По данным СМИ, на позицию Ермака могут назначить премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Однако для этого она должна будет уйти с поста, который может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

