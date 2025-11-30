Захарова заявила, что киевский режим угрожает мировой безопасности

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Все понимают, что террористический киевский режим угрожает мировой безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о недавней атаке ВСУ на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Она добавила, что российская сторона проинформирует все международные площадки об этом террористическом акте.

25 ноября здание на морском терминале КТК под Новороссийском получило повреждение после атаки БПЛА. В Южной Озереевке находится главный центр управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск в России и в Казахстане.

Отмечается, что был поврежден административный корпус. В результате пострадавших нет, персонал был эвакуирован в укрытия после объявления тревоги "Беспилотная опасность". Также были приостановлены грузовые операции у выносных причальных устройств.

