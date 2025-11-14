Фото: mid.ru

Киевский режим готов на все, включая информационные провокации, чтобы вернуть на Украину потенциальных рекрутов, которые уехали в Европу. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что до этого Украина официально сняла запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте 18–22 лет. По мнению представителя МИД РФ, Киев решил "сыграть" на настроениях европейцев о том, что нужно существенно сократить пособия и преференции для украинских беженцев.

"МИД Украины намерен в контактах с руководством НАТО и Европейского союза добиваться экстрадиции на Украину граждан этой страны, содержащихся в местах предварительного заключения или отбывающих наказания в исправительных учреждениях этих государств", – цитирует Захарову ТАСС.

Таким образом, считает представитель российского министерства, задачей украинских властей, помимо махинаций с вооружением и перераспределения финансов, является уничтожение собственных граждан.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос о беженцах и сказал, что молодые украинцы не должны уезжать в Германию, а должны служить своей стране. Также Мерц подтвердил намерение Берлина сократить пособия определенным категориям граждан Украины.

