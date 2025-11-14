Захарова прокомментировала разговор Мерца и Зеленского об украинских беженцах

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на телефонный разговор канцлера ФРГ Фридриха Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации с украинскими беженцами, опубликовав ироничный пост в своем телеграм-канале.

В ходе беседы немецкий канцлер выразил мнение, что молодые жители Украины должны не уезжать в Германию, а служить в своей стране, попросив Зеленского "побеспокоиться об этом", писала ранее газета Die Welt. Более того, Мерц заявил, что Украина нуждается в молодых мужчинах, и подтвердил намерение правительства ФРГ лишить определенные категории украинских беженцев гражданских пособий.

"Так было? Мерц: <...> Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: <...> Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков", – высказалась Захарова.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что власти Германии сняли с повестки вопрос об отправке своих военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии.

Журналисты уточнили, что правительство ФРГ должно было отправить военных на Украину после завершения конфликта. Сомнения в необходимости данного решения возникли, когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц предположил, что встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не состояться.

При этом, по предварительным данным, немецкое правительство может вернуться к вопросу отправки своих солдат на Украину, но в случае, если американский лидер Дональд Трамп "пошевелится".

