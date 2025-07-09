Канцлер ФРГ Мерц заявил, что в урегулировании конфликта на Украине дипломатия исчерпана

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатия, которая позволила бы достичь мира на Украине, "исчерпана". Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Reuters.

Несмотря на это, как уточнил Мерц, ФРГ продолжит поддерживать украинскую сторону.

Ранее СМИ сообщали, что Германия собиралась направить Украине 9,2 миллиарда евро, однако в результате кабинет Мерца насчитал 8,3 миллиарда евро. Журналисты уточнили, что около 900 миллионов евро еще нужно найти либо за пределами федерального бюджета, либо возместить за счет средств немецких налогоплательщиков.

Мерц также заявлял, что Германия не станет стороной конфликта, даже несмотря на поставки оружия Украине. Он добавил, что уже обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским возможность обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению с крылатыми ракетами Taurus. Однако этот вопрос еще не решен.

