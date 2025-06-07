Bild: популярность нового канцлера ФРГ Мерца выросла на 13%

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Популярность нового канцлера Германии Фридриха Мерца выросла до 36%, сообщает Bild со ссылкой на опрос.

Отмечается, что большинство немецких граждан согласны с позицией Мерца относительно миграционной политики ФРГ.

Также на рейтинг канцлера положительно повлиял и успешный визит Мерца к американскому президенту Дональду Трампу.

Встреча Мерца и Трампа прошла 5 июня в Вашингтоне. Политики обсудили в Белом доме не только двусторонние отношения Германии и США, но и международную повестку, включая украинский и ближневосточный конфликты. Также в ходе разговора канцлер ФРГ и американский лидер поднимали тему торговой политики Соединенных Штатов.

СМИ сообщали, что Мерц прибыл в Вашингтон, надеясь убедить Трампа сыграть более активную роль в помощи Украине и поддержке усилий Европы по давлению на Россию. Однако глава Белого дома не дал канцлеру ФРГ никаких обещаний давления.