Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 16:19

Происшествия

Минэнерго Казахстана назвало недопустимой атаку на морской терминал КТК

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Министерство энергетики Казахстана назвало недопустимым атаку на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Это следует из заявления пресс-службы ведомства.

Как сообщает министерство, утром 29 ноября в акватории морского терминала КТК безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство ВПУ-2 в результате атаки. По этой причине причал в дальнейшем нельзя эксплуатировать.

Ведомство напомнило, что трубопроводная система КТК является международной, поэтому любое воздействие на данные объекты может создать риски для глобальной энергобезопасности, а также нанести серьезный ущерб экономическим интересам участников консорциума, в том числе Казахстану.

Для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях министерство приняло решение экстренно перенаправить экспортные объемы нефти на иные маршруты.

"Ситуация находится на особом контроле правительства Казахстана", – сказано в сообщении.

25 ноября здание на морском терминале КТК под Новороссийском получило повреждение после атаки БПЛА. В Южной Озереевке находится главный центр управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск в России и в Казахстане.

Отмечается, что был поврежден административный корпус. В результате пострадавших нет, персонал был эвакуирован в укрытия после объявления тревоги "Беспилотная опасность". Также были приостановлены грузовые операции у выносных причальных устройств.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика