Минэнерго Казахстана назвало недопустимой атаку на морской терминал КТК

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Министерство энергетики Казахстана назвало недопустимым атаку на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Это следует из заявления пресс-службы ведомства.

Как сообщает министерство, утром 29 ноября в акватории морского терминала КТК безэкипажные катера повредили выносное причальное устройство ВПУ-2 в результате атаки. По этой причине причал в дальнейшем нельзя эксплуатировать.

Ведомство напомнило, что трубопроводная система КТК является международной, поэтому любое воздействие на данные объекты может создать риски для глобальной энергобезопасности, а также нанести серьезный ущерб экономическим интересам участников консорциума, в том числе Казахстану.

Для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях министерство приняло решение экстренно перенаправить экспортные объемы нефти на иные маршруты.

"Ситуация находится на особом контроле правительства Казахстана", – сказано в сообщении.

25 ноября здание на морском терминале КТК под Новороссийском получило повреждение после атаки БПЛА. В Южной Озереевке находится главный центр управления КТК, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск в России и в Казахстане.

Отмечается, что был поврежден административный корпус. В результате пострадавших нет, персонал был эвакуирован в укрытия после объявления тревоги "Беспилотная опасность". Также были приостановлены грузовые операции у выносных причальных устройств.

