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18 апреля, 14:53

Происшествия

МИД Казахстана сообщил о контактах Астаны и Киева по поводу атаки ВСУ на КТК

Фото: 123RF/dique

Астана и Киев продолжают контактировать по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Казахстана.

"Вопросы двустороннего взаимодействия решаются в установленном порядке с учетом развития ситуации", – говорится в заявлении ведомства.

Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК на Кубани была атакована семью украинскими беспилотниками 17 февраля. Из-за повреждений ее пришлось вывести из эксплуатации.

Атака была произведена с временным интервалом для того, чтобы помешать работе станции и привести к жертвам среди персонала, уточнили в КТК. В результате произошедшего никто не пострадал. Также работникам удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

Кроме того, Украина нанесла второй удар дронами по станции в ночь на 24 марта. Силы противовоздушной обороны России смогли перехватить БПЛА в 7 километрах от объекта.

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происшествия

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