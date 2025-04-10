КТК ожидает ввод в эксплуатацию станции "Кропоткинская" на Кубани до конца мая

Фото: пресс-служба КТК

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ожидает ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" в Краснодарском крае до конца мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Гендиректор КТК Николай Горбань 10 апреля посетил НПС, где проконтролировал ход восстановительных работ и провел совещание. В результате были уточнены особенности ремонтных работ, адаптация отечественного оборудования, а также наличие оборудования и запчастей, необходимых для восстановления работоспособности всех подобъектов.

Сейчас транспортировка нефти по трубопроводной системе "Тенгиз – Новороссийск" осуществляется через байпас.

Станция "Кропоткинская" была атакована семью дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 февраля. В связи с полученными повреждениями ее пришлось вывести из эксплуатации.

Как подчеркнули в КТК, атака осуществлялась с временным интервалом для того, чтобы помешать работе станции и привести к жертвам среди персонала. Однако в результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, работникам удалось предотвратить угрозу разлива нефти.

После этой атаки Владимир Путин потребовал от замглавы кабмина Александра Новака оказать помощь владельцам КТК в восстановлении работы объекта. В свою очередь, глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев уточнял, что повреждения на объекте будут устраняться за счет самого предприятия. Кроме того, СК завел дело о теракте.

Второй раз Украина нанесла удар беспилотником по станции "Кропоткинская" в ночь на 24 марта. В результате силы противовоздушной обороны России смогли перехватить БПЛА в 7 километрах от объекта.