Москвичей предупредили о прохладной рабочей неделе и потеплении к выходным

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Жителей столичного региона ожидают прохладные рабочие дни без снегопада. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На этой неделе в Центральном федеральном округе погода будет достаточно однородная. Сильных снегопадов не ожидаем, а ночная температура в понедельник и во вторник в Москве будет в диапазоне от минус 12 до минус 17 градусов, а дневные – от минус 8 до минус 11 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Со среды по пятницу, по его словам, ночные температуры будут минус 8–13 градусов, дневные – минус 4–9 градусов. К выходным в Москве и области потеплеет, днем ожидается минус 2–4 градуса, ночью – минус 5–7 градусов.

До конца января сугробы в Москве вырастут до полуметра. Об этом ранее рассказал синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец. Он отметил, что с начала января в столице выпало 114% месячной нормы осадков

Высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму и составляет 46 сантиметров по метеостанции ВДНХ и 48 сантиметров – на Балчуге, уточнил синоптик. По его прогнозам, до конца января выпадет еще 7–12 миллиметров осадков.