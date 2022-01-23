В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

В Москве и области из-за гололедицы продлен желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует до 6 часов утра 24 января. Ранее оно действовало до полуночи 23 января.

В воскресенье в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5–7 градусов, в Подмосковье – минус 5–10 гадусов. Ветер ожидается восточного направления с порывами до 8 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%", – говорится в сообщении.

С воскресенья в столичном регионе прогнозируется "плавное похолодание". Об этом ранее рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Так, в ночь на 24 января ожидается минус 9–11 градусов, а днем – минус 5–7 градусов. Особенно ощутимым похолодание станет во вторник, поскольку ночью ожидается минус 12–17 градусов, днем – минус 7–12 градусов.