Москвичам спрогнозировали морозное начало недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с RT рассказала о погоде в Москве в начале недели. По ее словам, погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления.
"Скажем так, существенных осадков не ожидается. Но погода будет довольно морозная", – рассказала синоптик.
Позднякова отметила, что температура будет всю неделю близка к норме: ночью ожидается от -11 до -16 градусов, днем – от -7 до -12 градусов.
"Что касается осадков, повсеместно небольшой снежок возможен только в среду. Потому что между антициклонами, которые будут формировать погоду в столице, протянется малоактивный фронт атлантического циклона, так называемый хвост циклона, который даст небольшой снег. Резких перепадов температур не ожидается", – добавила Позднякова.
В целом, отметила синоптик, погода будет комфортная.
Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что с начала зимы в столице выпало почти 1,2 метра снега. Вместе с тем он подчеркнул, что коммунальные службы справляются с уборкой дворов и улиц. Несмотря на обильные снегопады, в городе за счет отлаженной системы нет заторов, добавил Бирюков.
Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин предупредил, что в 2022 году в России вероятны новые погодные аномалии. В частности, характерны будут резкие перепады температуры.
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