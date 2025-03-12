Птенца папуанского калао теперь можно увидеть в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В экспозиции павильона "Дом птиц" Московского зоопарка появился птенец папуанского калао. Малыш родился в ноябре прошлого года, но перед гостями предстал недавно, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

После вылупления птенец находился в гнезде три месяца, где успел опериться. Это связано с тем, что после спаривания самка на несколько месяцев замуровывает себя с яйцом в гнезде, оставляя небольшую щель, чтобы глава семейства приносил корм.

"Уже известен пол птенца – это самец. Когда он вылетел из дупла, то по размеру почти не отличался от своих родителей – самки Нун и самца Ра. Единственное, на клюве у птенца еще нет рога", – подчеркнула гендиректор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, пока птенца еще кормят родители. Он питается папайей, грушей, киви, бананом и ягодами, а также овощами, белковой пищей и специализированный комбикормом.

Папуанские калао поселились в Московском зоопарке в 2015 году, однако первое потомство у них появилось только в 2020-м. Птенца тогда назвали Гор. Когда он подрос, его увезли в зоопарк Португалии, где подобрали пару. В 2024 году у самца появилось свое семейство.

По данным международной базы учета животных, папуанские калао живут более чем в 30 зоопарках мира. Однако за прошлый год птенцы родились только в Московском зоопарке.

Московский зоопарк установил мировой рекорд по количеству видов животных. Там обитают 1 253 редких, исчезающих и экзотических вида животных, которых зоосаду удалось собрать из разных уголков мира. На протяжении десятилетий специалисты, зоологи и киперы ежедневно помогали подопечным и заботились о них, помогали сохранять природу, изучая повадки животных и принимая участие в программах реабилитации.

