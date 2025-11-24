Форма поиска по сайту

24 ноября, 09:19

Общество
Эксперт Султанов: юридическим лицам грозят большие штрафы за выброс лекарств в мусорку

Россиян предупредили о штрафе за выброс лекарств в мусорку

Фото: 123RF.com/macondoso

Медицинские и фармацевтические компании должны изымать просроченные лекарственные средства и передавать их на уничтожение лицензированным предприятиям. Несоблюдение данного правила грозит большими штрафами, предупредил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

"Выбрасывать такие отходы вместе с ТКО им запрещено. Нарушение порядка обращения с медицинскими отходами влечет ответственность по статье 8.2 КоАП РФ и может привести к серьезным штрафам или проблемам с лицензированием", – уточнил он в беседе с RT.

При этом для физических лиц прямого запрета выбрасывать лекарства в контейнеры для бытовых отходов нет, поскольку порядок утилизации просроченных медикаментов в России различается для граждан и организаций, продолжил юрист.

Тем не менее такие действия официально признаны нежелательными, так как действующие вещества могут сохранять активность, создавая экологические и санитарные угрозы, подчеркнул Султанов.

По его словам, специалисты советуют перед утилизацией обезвреживать медикаменты. Согласно правилам, их можно измельчить, смешать с непищевыми отходами, плотно упаковывать или по возможности сдать в специализированные пункты приема, функционирующие в некоторых регионах.

Ранее сообщалось, что в обычные контейнеры для мусора можно выбрасывать только бытовые отходы, например упаковку или бумагу. Строительный мусор, крупногабаритные предметы, опасные отходы необходимо утилизировать отдельно – через специальные службы или пункты приема.

За нарушения предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30 тысяч, для юрлиц – 100 тысяч.

