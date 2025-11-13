Юрист Салкин: выброс старой раковины в мусорный контейнер грозит штрафом

Фото: 123RF.com/sheval

Выброс старой раковины в обычный уличный контейнер может обернуться административным штрафом до 3 тысяч рублей, рассказал News.ru юрист Михаил Салкин.

По его словам, с сентября 2025 года в России действуют обновленные правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Согласно новым нормам, любой мусор, размеры которого превышают габариты стандартного бака или имеют хотя бы одну сторону длиннее 50 сантиметров, не подлежит утилизации на обычных контейнерных площадках.

"Для утилизации старых раковин и унитазов нужно заказывать контейнер для мусора и оплачивать его вывоз. Штраф за нарушение составляет до трех тысяч рублей", – подчеркнул юрист.

Ранее сообщалось, что в обычные контейнеры для мусора можно выбрасывать только бытовые отходы, например упаковку или бумагу. Строительный мусор, крупногабаритные предметы, опасные отходы необходимо утилизировать отдельно – через специальные службы или пункты приема.