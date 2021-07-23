В ЦРУ заявили о возможной причастности России к отравлению американских дипломатов

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За случаями так называемого гаванского синдрома – внезапного ухудшения самочувствия дипломатов США – может стоять Россия, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

"Может быть, в плохом самочувствии сотрудников дипмиссий виновата Россия. Но, честно, я не могу предполагать, пока мы не придем к более определенным выводам о том, кто это был", – приводит его слова ТАСС.

По словам Бернса, он удвоил усилия, чтобы найти виновных и разобраться в причинах таинственного синдрома. Он отметил, что с 2016 года среди представителей правительства Соединенных Штатов по всему миру было выявлено порядка 200 случаев "гаванского синдрома".

Впервые этот синдром был зафиксирован в посольстве США в Гаване. В диппредставительстве жаловались на мигрень, головокружение и потерю памяти. Ответственность за эти инциденты американские власти возложили на Кубу.

Ранее Бернс признался, что поседел во время работы послом Соединенных Штатов в России в 2005–2008 годах.