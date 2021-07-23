Директор ЦРУ признался, что поседел во время работы послом США в Москве

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65-летний директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел во время работы послом Соединенных Штатов в России в 2005–2008 годах.

Таким образом глава разведывательного ведомства США сослался на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, приписываемых "российским хакерам".

"Большинство седых волос у меня появилась, когда я служил в России", – приводит слова Бернса РИА Новости.

В апреле этого года директор ЦРУ заявлял, что усвоил за годы работы послом в Москве то, что российское руководство не стоит недооценивать.

Ранее американское разведывательное сообщество представило доклад по оценке глобальных угроз, в котором оценило возможность прямого вооруженного конфликта между Россией и США.