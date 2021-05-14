Касперская заподозрила участие ЦРУ в хакерской атаке на трубопровод в США

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Президент компании Info Watch Наталья Касперская заявила, что ЦРУ могло участвовать в хакерской атаке на трубопровод в США, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в управлении существует спецподразделение, которое маскируется под разные виды мировых хакерских групп, поэтому не исключается его причастность к атаке на крупнейшего оператора американских трубопроводов – компанию Colonial Pipeline.

Касперская напомнила, что название этого отдела – UMBRAGE – упоминалось в расследовании WikiLeaks 2017 года.

"И там были перечислены страны, под чьи хакерские группы эта UMBRAGE маскируется. Это Россия, Северная Корея, Китай, Иран. И поэтому нельзя сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны", – пояснила она.

Ранее американские СМИ сообщили, что кибератаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide якобы из РФ. Утверждалось, что чаще всего эти хакеры атакуют службы нерусскоязычных стран.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не причастна к хакерской атакe. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдельно отметил, что власти США не готовы сотрудничать с РФ в сфере противодействия киберпреступности.

В данный момент работа трубопровода полностью восстановлена.