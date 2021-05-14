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Политика

06:22

Байден заявил о непричастности властей РФ к кибератаке на Colonial Pipeline

политика

Фото: AP/Evan Vucci

Российские власти не имеют отношения к кибератаке на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы не считаем, что российские власти были причастны к этой атаке", – подчеркнул Байден.

Как пишет "Интерфакс", американский президент сделал данный вывод после прочтения доклада ФБР.

"Они (сотрудники ФБР. – Прим. ред.) говорят, что власти России к этому не имеют отношения", – объяснил Байден.

Президент США также допустил, что преступники, совершившие атаку, могут проживать в России.

Ранее американские СМИ сообщили, что кибератаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide якобы из РФ. Утверждалось, что чаще всего эти хакеры атакуют службы нерусскоязычных стран.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не причастна к хакерской атакe. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдельно отметил, что власти США не готовы сотрудничать с РФ в сфере противодействия киберпреступности.

В данный момент работа трубопровода полностью восстановлена.

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