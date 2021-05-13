Новости мира: цены на бензин в США достигли максимума за последние 7 лет

В США выстроились очереди на автозаправки. Люди закупают топливо впрок, опасаясь дефицита. Все началось с того, что в ночь на 7 мая произошла кибератака на системы, контролирующие работу американского нефтепровода. В результате его деятельность была приостановлена, а цены на топливо взлетели до максимальной отметки за последние 7 лет. Министр энергетики США выступила с призывом не запасаться бензином впрок, но это не слишком помогло. Сейчас систему управления нефтепроводом уже перезапустили, но на то, чтобы полностью все восстановить понадобится несколько дней.

Компания Tesla объявила о прекращении продажи своих автомобилей за биткойны. По словам Илона Маска, на создание криптовалюты тратится слишком много электроэнергии, а для ее производства, в свою очередь, сжигается много ископаемого топлива, что вредит экологии. Правда, в это поверили не все. Некоторые аналитики отметили, что заявление владельца Tesla совпало с резким падением курса биткойна. Криптовалюта подешевела сразу на 15 с лишним процентов. Сейчас один биткойн стоит меньше 47 тысяч долларов.

На Чернобыльской АЭС фиксируют процесс деления ядерного топлива, захороненного после аварии. Датчики под саркофагом четвертого энергоблока показывают рост числа нейтронов и, по мнению некоторых ученых, через несколько лет это может привести к новой катастрофе в Чернобыле. Однако эксперты заверяют, что этот процесс будет идти до тех пор, пока все радионуклиды не распадутся, а этой займет тысячи лет.