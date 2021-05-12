Израильский военный погиб в результате обстрела из сектора Газа

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Израильский военный скончался при ракетном обстреле, который был совершен радикалами из сектора Газа. Об этом сообщается на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter-аккаунте.

Уточняется, что погибшему был 21 год.

Ранее сообщалось, что более тысячи ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта. Операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Стражи сирены" длится более 38 часов.

Накануне СМИ сообщили, что многоэтажный дом рухнул в результате авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. Предполагалось, что в здании находились террористы.

До этого власти Израиля сообщили о пуске более 150 ракет из сектора Газа. Утверждалось, что десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".