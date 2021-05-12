"Аэрофлот" внес изменения в рейсы на Израиль

"Аэрофлот" вносит коррективы на рейс Москва – Тель-Авив на фоне обострения ситуации между Израилем и сектором Газа. Один из бортов, который должен был вылететь 12 мая, отправят в четверг, 13 мая.

Ранее СМИ со ссылкой на управление гражданской авиации сообщили, что аэропорт Бен-Гурион приостановил полеты из-за ракетного обстрела Тель-Авива. До этого несколько раз включали сирены тревоги, пассажиров попросили лечь на пол. Позднее стало известно, что аэропорт возобновил полеты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.