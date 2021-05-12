Для пассажиров Казанского направления заработали скидки на проезд в сторону Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для пассажиров Казанского направления от 20 подмосковных станций заработали скидки на проезд в сторону Москвы. Акция стартует с 12 мая и продлится почти два месяца – до 2 июля этого года.

В частности, стоимость проезда до Казанского вокзала, Электрозаводской и Сортировочной сравняется со стоимостью поездки до станции "Выхино".

Скидку может получить любой пассажир при покупке разового билета в сторону Москвы от 20 областных станций. При покупке билетов туда – обратно скидка будет действовать только в сторону Москвы.

Акция поможет пассажирам сэкономить средства. К примеру, от указанных подмосковных станций до Сортировочной и Электрозаводской проезд подешевеет на 26 рублей, а до Казанского вокзала – на 52 рубля. С учетом скидки билет до этих трех станций будет стоить столько же, сколько до станции Выхино.

Акция распространяется также на льготников, скидка 50% будет от новой цены. Билеты со скидкой можно купить в кассах и билетопечатающих автоматах, а также в приложении ЦППК.

Скидки также работают на абонементах "Ежедневно" на 10 дней, "На количество поездок" и "Выходного дня".

Проект позволит не только сэкономить деньги тем, кто уже ездит до Казанского вокзала, но и разгрузит станцию метро "Выхино".

Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов рассказал, что это поможет разгрузить станцию Выхино, где сейчас выходит наибольшее количество пассажиров электричек, следующих из области.

Ранее москвичам рассказали, как "Тройка" помогает получать скидки и бонусы.