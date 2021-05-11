Пассажиропоток на станции "Дубровка" вырос в пять раз после закрытия участка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Число пассажиров на станции метро "Дубровка" выросло в пять раз в первый рабочий день после закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Сегодня первый рабочий день закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии. Нагрузка выросла на станциях "Дубровка", "Текстильщики" и "Красногвардейская", однако они работали штатно и справились. Мы смогли вывезти всех пассажиров", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что на станции "Дубровка" число пассажиров выросло в пять раз по сравнению с обычным будним днем. На станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии число пассажиров увеличилось на 30%. 56% пассажиров закрытого участка воспользовались Замоскворецкой линией.
Как уточняется, компенсационные автобусы за утро перевезли 25,7 тысячи пассажиров.
В Дептрансе поблагодарили жителей столицы за выбор альтернативных маршрутов и попросили пользоваться МЦК и МЦД, а также сместить время поездки с часов пик.
С 11 до 21 мая схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро изменилась. Это необходимо для разгрузки общественного транспорта из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии.
Так, в рабочие дни до 10:00 составы, направляющиеся в сторону центра, будут проезжать без остановки станцию "Косино" Некрасовской линии. Кроме того, переход на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии будет действовать только через улицу и займет порядка 18 минут.
1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся для строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая.
Движение поездов столичной подземки изменится из-за закрытия участка салатовой ветки
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