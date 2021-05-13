Colonial Pipeline сообщила о начале перезапуска трубопровода в США

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Американский оператор Colonial Pipeline, который подвергся хакерской атаке, в скором времени возобновит работу трубопровода. Об этом сообщила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в Twitter-аккаунте.

"Мы только что поговорили по телефону с главой Colonial Pipeline. Они возобновят работу трубопровода сегодня около 01:00 по московскому времени", – уточнила Грэнхолм.

Colonial Pipeline является одним из самых крупных трубопроводных операторов в Соединенных Штатах. Так, 8 мая компания сообщила о хакерской атаке с использованием программы-вымогателя, после чего остановила работу трубопровода.

Ранее сообщалось, что хакеры, устроившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут иметь связь с Россией.

Как сообщает СМИ со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из сферы кибербезопасности, атаку провела группировка DarkSide якобы из РФ. Утверждается также, что чаще всего эти хакеры атакуют службы нерусскоязычных стран.