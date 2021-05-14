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Оператор Colonial Pipeline полностью восстановил работу трубопровода в США. Об этом сообщается в заявлении компании.

Как передает РИА Новости, доставка нефти была начата на всех рынках.

"Colonial Pipeline безопасно перезапустил работу всей нашей системы трубопроводов", – подтвердили в пресс-службе.

По предположениям специалистов, для возвращения цепочки поставок нефти в нормальное состояние потребуется несколько дней. В Colonial Pipeline признали, что на некоторых рынках сейчас происходят перебои с сервисом.

"Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме", – пообещали в компании.

Ранее американские СМИ сообщили, что кибератаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide якобы из РФ. Утверждалось, что чаще всего эти хакеры атакуют службы нерусскоязычных стран.

В ответ в Кремле заявили, что Россия не причастна к хакерской атакe. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отдельно отметил, что власти США не готовы сотрудничать с РФ в сфере противодействия киберпреступности.

В результате кибератаки на системы Colonial Pipeline было приостановлено функционирование трубопровода, обеспечивающего топливом 45% населения Восточного побережья США.

По факту случившегося властями США была создана межведомственная группа специалистов. Планируется, что она наладит бесперебойные поставки горючего.

Накануне президент США Джо Байден призвал потребителей в США не паниковать и не скупать бензин. Американский лидер заверил, что для разрешения ситуации требуется всего несколько дней.