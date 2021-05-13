Байден призвал потребителей в США не паниковать и не скупать бензин

13 мая, 22:07
Фото: AP Photo/Chris Carlson
Американцам не следует паниковать, а также пытаться нажиться на ситуации с хакерской атакой на нефтепровод Colonial Pipeline. Такое заявление сделала президент США Джо Байден.
"Это временная ситуация, не покупайте больше, чем вам нужно на эти несколько дней, паника лишь замедлит процесс", – приводит слова Байдена РИА Новости.
Владельцев заправок он призвал не пытаться нажиться на сложившейся ситуации и сообщил, что власти будут мониторить ситуацию и наказывать тех, кто занимается спекуляциями.
Американский лидер заверил, что для разрешения ситуации требуется всего несколько дней. На заправки уже направлено топливо в объеме достаточном для обеспечения потребностей 5 миллионов автомобилистов.
Ранее стало известно, что один из крупнейших трубопроводных операторов в Соединенных Штатах Colonial Pipeline подвергся хакерской атаке с использованием программы-вымогателя, после чего была остановлена работа трубопровода.
Позднее появилась информация о возможной причастности к атаке РФ, однако в Кремле эти сведения опровергли.
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