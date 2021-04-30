Фото: Москва 24/Роман Балаев
МИД РФ считает, что решение посольства США ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в РФ выглядит как проявление неэффективности американских дипслужб. Об этом сообщает ТАСС.
"В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать", – говорится в сообщении.
Специалисты дипведомства напомнили, что ранее работа по визовому обслуживанию занимала достаточно долгое время. Поэтому МИД РФ предполагает, что блокировка консульской работы связана с тем, что в России американские дипломаты занимались отнюдь не только дипломатической работой.
В ведомстве также считают, что, следуя из принятых российской стороной ответных мер, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве.
Ранее стало известно, что американское посольство в Москве прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз в связи с введенными российскими властями ограничениями. Также посольство сократит количество предоставляемых консульских услуг.
МИД назвал решение США ограничить оказание консульских услуг проявлением неэффективности
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