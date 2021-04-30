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Политика

21:39

Эксперт прокомментировал приостановку работы посольства США

политика

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" информацию о сокращении консульских услуг США в России.

"Если посмотреть в ретроспективе, то холодная война в самом лучше смысле этого слова. Понимаете, во времена ООН, правда когда не было интернета, когда в Америке еще не была построена железная дорога, самолеты не летали, чем там занимались посольства? Трудно сказать. Во всяком случае, консульские услуги были символические", – отметил Васильев.

Эксперт отметил, что пока сложно оценить, кто в большей степени пострадает от данной ситуации. Но он предположил, что это может ударить по администрации президента Джо Байдена.

"Потому что всяких там беженцев с Ближнего Востока – пожалуйста, а, скажем так, одной из передовых держав мира – нет, у нас все контакты и связи прерываются", – пояснил специалист.

Ранее стало известно, что американское посольство в Москве прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз в связи с введенными российскими властями ограничениями. Также посольство сократит количество предоставляемых консульских услуг.

МИД назвал решение США ограничить оказание консульских услуг проявлением неэффективности

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