Эксперт прокомментировал приостановку работы посольства США

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" информацию о сокращении консульских услуг США в России.
"Если посмотреть в ретроспективе, то холодная война в самом лучше смысле этого слова. Понимаете, во времена ООН, правда когда не было интернета, когда в Америке еще не была построена железная дорога, самолеты не летали, чем там занимались посольства? Трудно сказать. Во всяком случае, консульские услуги были символические", – отметил Васильев.
Эксперт отметил, что пока сложно оценить, кто в большей степени пострадает от данной ситуации. Но он предположил, что это может ударить по администрации президента Джо Байдена.
"Потому что всяких там беженцев с Ближнего Востока – пожалуйста, а, скажем так, одной из передовых держав мира – нет, у нас все контакты и связи прерываются", – пояснил специалист.
Ранее стало известно, что американское посольство в Москве прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз в связи с введенными российскими властями ограничениями. Также посольство сократит количество предоставляемых консульских услуг.
МИД назвал решение США ограничить оказание консульских услуг проявлением неэффективности
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