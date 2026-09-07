Скончалась актриса из "Интернов" Альбина Евтушевская

Фото: кадр из сериала "Глухарь"; режиссеры – Гузэль Киреева, Тимур Алпатов, Вячеслав Каминский; производство – DixiMedia

Актриса Альбина Евтушевская, известная по эпизодическим ролям в сериалах "Интерны", "Универ" и "Глухарь", умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию дочери артистки Елены в соцсети "ВКонтакте".

Ушла из жизни актриса 6 сентября.

Евтушевская родилась 2 июля 1942 года в Тамбовской области. Она училась в текстильном техникуме, а после стала трудиться на текстильной фабрике: сперва работала прядильщицей, затем инженером и заведующей лабораторией. После выхода на пенсию женщина переехала в Москву к дочери.

Дебютировала в кино артистка в 64 года, сыграв роль бабушки девочки Алисы в фильме "Русалка". Она попала в индустрию случайно: познакомилась в московском метро с ассистентом по актерам и получила приглашение на съемки. Всего Евтушевская приняла участие в более чем 40 проектах, среди которых также "Деффчонки" и "Беспринципные".

