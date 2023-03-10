Пентагон финансирует опыты на хорьках в поисках источника "гаванского синдрома" – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пентагон профинансировал проведение опыта на хорьках в поисках причин возникновения "гаванского синдрома". Об этом со ссылкой на правительственную базу данных пишет Politico.

Оборонное ведомство выделило грант в размере 750 тысяч долларов Университету Уэйна в штате Мичиган для выяснения, могут ли радиоволны стать источником заболевания, пишет издание.

Сообщается, что хорьки были выбраны объектами исследования из-за схожести их мозга с человеческим.

Впервые гаванский синдром был зафиксирован в посольстве США в Гаване. В диппредставительстве жаловались на мигрень, головокружение и потерю памяти. Ответственность за эти инциденты американские власти возложили на Кубу.

В ухудшении самочувствия дипломатов США, в ЦРУ также видели и российский след. О возможной причастности России к возникновению "гаванского синдрома", в 2021 году заявлял глава ЦРУ Уильям Бернс.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!