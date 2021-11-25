Глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за гаванского синдрома – СМИ

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Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс предупредил Москву о последствиях, если американским спецслужбам удастся доказать ответственность России за гаванский синдром у американских дипломатов. Об этом сообщает Washington Post.
По информации источников издания, Бернс сделал России предупреждение во время визита в Москву в ноябре. Глава ЦРУ также обсудил данную тему с руководством ФСБ и СВР.
"Он сказал им, что заставлять дипломатов США и их членов семьи страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний – это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб", – утверждается в материале.
В то же время глава ЦРУ не выдвинул каких-либо официальных обвинений в адрес России.
"Тот факт, что Бернс сформулировал предупреждение со словом "если", предполагает, что после четырех лет расследований при разных администрациях власти США по-прежнему не могут определить причину необычных инцидентов", – добавляется в статье.
Издание также акцентировало внимание, что решение Бернса поднять тему возможного участия России в инциденте говорит о глубоких подозрениях ЦРУ.
Впервые гаванский синдром был зафиксирован в посольстве США в Гаване. В диппредставительстве жаловались на мигрень, головокружение и потерю памяти. Ответственность за эти инциденты американские власти возложили на Кубу.
В июле текущего года глава ЦРУ выражал мнение, что за случаями так называемого гаванского синдрома может стоять Россия.
По его словам, он удвоил усилия, чтобы найти виновных и разобраться в причинах таинственного синдрома. Он отметил, что с 2016 года среди представителей правительства Соединенных Штатов по всему миру было выявлено порядка 200 случаев гаванского синдрома.
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