Акция протеста против биолабораторий, финансируемых Пентагоном, прошла в Ереване. Люди собрались у здания посольства США.

Активисты надели респираторы и принесли с собой плакаты "Нет вирусам!", "Нет биологическому оружию!" и "Армения – не поле для опытов".

Собравшиеся требовали допустить в биолаборатории международных наблюдателей и проверить, не разрабатываются ли там опасные патогены, как на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.